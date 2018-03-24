Накрутчиков вычеркнут. Началась обработка голосов за «Лица Ямала»

Завершилось голосование за фотографии в рамках проекта «Лица Ямала». Организаторы начали проверку и подсчет голосов.

Напомним, конкурс «Лица Ямала» проходил в социальных сетях и на сайте ямолод.рф. Стоит отметить, что за время его проведения в нем успели принять участие тысячи человек. Наибольший ажиотаж возник на этапе «собирания лайков». К сожалению организаторов, зафиксированы случаи обмана — так называемые накрутки голосов. Объясняется это большим количеством очень ценных призов — от айфона до велосипеда.

Директор Фонда развития молодёжной политики и туризма Павел Титов сообщил ИА «Север-Пресс» , что в конкурсе приняли участие больше 20 тысяч человек. Модераторы буквально были вынуждены ночевать на работе, чтобы обработать все запросы. За 5 дней изучены десятки тысяч фотографий, волонтеры дали ответы на 17 тысяч сообщений от участников конкурса.

«Организаторам не хотелось бы исходить из мысли, что кто-то из участников конкурса был нечестен. Мы верим, что отдельные фото могут и достойны набрать тысячи лайков. Однако реальность мы тоже не можем игнорировать. В ней есть способы обойти соперников и не совсем честно получить приз. Мы как организаторы, должны постараться обеспечить каждому из 21 438 участников равные условия. Приложим все силы, чтобы этого добиться», — сказал Павел Титов

Кроме того, важно соответствие формальным условиям конкурса — по возрасту, наличию фотографии в соцсети, репост анонсирующей записи, подписка на медиаканал в ВК, гражданство РФ

«Так, нами уже зафиксированы рекордные случаи, когда с одного ip-адреса за людей голосовали по 500-900 раз. А это явный признак нечестного получения голосов. Тем более, что эти самые сомнительные ip-адреса принадлежат компаниям, находящимся за пределами России», — сообщил Титов.

Он также ответил на один из самых популярных вопросов от участников конкурса — допускается ли, когда у человека в друзьях ВКонтакте всего 300 человек, засчитывать ему, например, 700 лайков.

«Как вы понимаете, голосование проводилось не среди друзей того или иного участника, за многих конкурсантов отдавали голоса совершенно посторонние люди, которым та или иная фотография пришлась по душе. Кроме того, мы не можем и не могли запретить участникам просить проголосовать своих друзей, знакомых, коллег по работе, подписчиков групп, в которых они состоят. Поэтому у нас действительно есть такие, у кого друзей, казалось бы, совсем немного, но на сайте за них отдали приличное количество голосов», — сказал организатор конкурса.

Он добавил, что в перспективе планируется организовать новые интересные проекты, и этот опыт будет полезен. «Буквально через несколько часов мы планируем объявить результаты конкурса, тогда и станет ясно кого дисквалифицировали из-за нарушений. Прошу всех тех, кто не выиграл в этот раз, не отчаиваться и делать новые попытки. И тогда успех обязательно к вам придёт», — отметил Павел Титов.