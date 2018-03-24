Мужчина пропал без вести по пути из Лыскова в Нижний Новгород

Нижегородской области разыскивается 35-летний Алексей Комиссаров , который пропал больше двух месяцев назад. До сих пор мужчина не выходит на связь. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Мужчина ушел из дома в Лыскове 4 февраля. Предположительно он направился в Нижний Новгород. С тех пор от Алексея Комиссарова не было никаких вестей. На момент исчезновения он был одет в темные пуховик и шапку и болоньевые штаны. Рост пропавшего мужчины 180 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза голубые. На животе у него шрам от аппендицита, на груди татуировка с группой крови и горами, передние зубы вставлены. При себе мужчина имел красную дорожную сумку.

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией об Алексее Комиссарове сообщать все сведения по телефонам 291-51-51 или 102.

Напомним, пропавший в Нижнем Новгороде 14-летний Илья Малов найден живым.