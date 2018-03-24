На новое тело полигона в Волоколамске будет поступать уменьшенный объем мусора 

Новая карта полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья будет принимать 80 машин с мусором, сообщил журналистам в субботу заместитель председателя правительства региона, специальный представитель губернатора Московской области в Волоколамском районе по вопросам экологии Александр Чупраков. Ранее он сообщал, что полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе стал принимать вдвое меньше отходов. «Мы исходим из того, что этот объем (80 машин — ред.), он будет выполняться и после новой карты. То есть больше 80 автомобилей даже на новую карту приезжать не будет», — сказал Чупраков. Он добавил, что новая карта полигона «Ядрово» уже готова. «Важно понимать, что это (новое тело полигона — ред.) не та свалка, которая сейчас работает и источает этот запах, который образуется в результате выхода свалочного газа. Это современный полигон, это объект недвижимости, который должен пройти две экспертизы», — уточнил Чупраков. Он отметил, что новая карта полигона выполнена по всем необходимым требованиям. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.. Новое тело полигона в Волоколамском районе заработает 14 апреля. В Волоколамском районе Подмосковья практически готово новое тело полигона «Ядрово», оно начнет работу 14 апреля, сообщил в субботу заместитель председателя правительства региона, специальный представитель губернатора Московской области в Волоколамском районе по вопросам экологии Александр Чупраков. «Что касается нового тела полигона, то оно практически готово. Оно выполнено с соблюдением всех технологий. Там установлены специальные колодцы для сбора фильтрата. Новое тело полигона будет работать с 14 апреля», — сказал Чупраков. Он добавил, что на полигоне будет предусмотрена система очистки фильтрата. «Очень важный момент: до 13 апреля отходы в количестве 80 машин в день будут отвозить только на старое тело полигона. Ни одна машина на новое тело полигона не заедет», — сказал Чупраков. Новое тело полигона «Ядрово» в Волоколамском районе заработает 14 апреля. В Волоколамском районе практически готово новое тело полигона «Ядрово», оно начнет работу 14 апреля, сообщает РИАМО со ссылкой на заместителя председателя правительства региона, специального представителя губернатора Московской области в Волоколамском районе по вопросам экологии Александра Чупракова. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в Администрацию президента РФ о ходе дел. Уроки в школах Волоколамского района будут переносить при превышении ПДК вредных веществ. В школах Волоколамского района Подмосковья могут перенести уроки после поступления информации о превышении предельно допустимых концентраций сероводорода в воздухе, сообщил в субботу заместитель председателя правительства региона, специальный представитель губернатора Московской области в Волоколамском районе по вопросам экологии Александр Чупраков. «В 7 утра поступает информация со станции экомониторинга, со станции мониторинга воздуха. В том случае, если есть превышение (предельно допустимых концентраций сероводорода — ред.), то информация сразу поступает в школу. Если такое есть, то занятия переносятся на более поздний период», — сказал Чупраков. Он отметил, что информацию системы оповещения о превышении вредных веществ в воздухе можно получить через мессенджеры. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации. На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.. Тело полигона ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе сформируют до середины апреля. Тело полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья сформируют до 14 апреля, сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя правительства Московской области, спецпредставитель губернатора региона в Волоколамске Александр Чупраков. «Мы сегодня определили, что до начала производства работ, до 14 апреля обязательно должно быть сформировано тело полигона за счет тех отходов, которые будут привозить на старое тело полигона, не более 80 машин в день», — сказал Чупраков. В свою очередь, представитель голландской компании Trisoplast Mineral Liners Юджин Тиммерманс отметил, что для дегазации будет сделано порядка 5 тысяч проколов в теле полигона. «Делаются проколы в теле полигона, за счет этого идет отвод газов, закрывается геомембраной, газ максимально отводится. Мы хотим сделать более 5 тысяч проколов», — сказал Тиммерманс. Тело полигона ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе сформируют до середины апреля — Чупраков. Тело полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе сформируют до 14 апреля, сообщает РИАМО со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области, спецпредставителя губернатора региона в Волоколамске Александра Чупракова. «Мы сегодня определили, что до начала производства работ, до 14 апреля, обязательно должно быть сформировано тело полигона за счет тех отходов, которые будут привозить на старое тело полигона, не более 80 машин в день», — сказал Чупраков. В свою очередь представитель голландской компании Trisoplast Mineral Liners Юджин Тиммерманс отметил, что для дегазации будет сделано порядка 5 тысяч проколов в теле полигона. Жители Волоколамска могут узнать информацию о состоянии воздуха на сайте администрации. Информацию о состоянии воздуха в Волоколамском районе Подмосковья можно узнать на сайте администрации муниципалитета, актуальные сведения публикуются каждые четыре часа, сообщил заместитель председателя правительства региона, специальный представитель губернатора Московской области в Волоколамском районе по вопросам экологии Александр Чупраков. «На сайте постоянно обновляется информация — каждые 4 часа — информация о состоянии воздуха со станции мониторинга воздуха. Одна станция в виде специального автомобиля МЧС на базе КамАЗа установлена на площади», — сказал Чупраков. Он добавил, что также на сайте администрации муниципалитета публикуется информация о количестве машин, которые свозят мусор на полигон «Ядрово». По его словам, максимальное количество машин, которые могут свозить мусор на полигон, не превышает 80 единиц. Всех детей из Волоколамского района, поступивших с жалобами на тошноту, выписали домой. Всех детей, поступивших в больницы в Волоколамском районе Подмосковья с жалобами на недомогание и тошноту, уже выписали, сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. Ранее в больницу в Волоколамске обратились с жалобами на тошноту и недомогание несколько десятков детей. Госпитализировали шестерых детей. Медики не обнаружили в их организме следов отравления сероводородом и другими летучими газами. «Тяжелых состояний у нас нет. Все выписаны», — сказал Марков. Конкурс по благоустройству территории полигона могут провести в Волоколамском районе. В Волоколамском районе Подмосковья могут провести конкурс на создание проекта по благоустройству территории полигона «Ядрово», сообщил журналистам в субботу председатель МГО «Всероссийское общество охраны природы» Элмурод Расулмухамедов. «Мы, как всероссийское общество, объявим конкурс на разработку лучшего проекта благоустройства этой территории (полигона „Ядрово“ — ред.). Мы уверены, что нам с июня надо будет уже думать, что мы собираемся на этой территории делать», — сказал Расулмухамедов. Он также отметил, что на полигоне «Ядрово» появится энергетическая установка. «Мы, как всероссийское общество, развиваем концепцию создания оранжерей, где цветы выращиваются. Есть еще целый ряд решений, но мы хотели бы, чтобы жители в этом активное участие принимали. Я приз от себя лично выделю», — добавил Расулмухамедов. Он уточнил, что приз может составить около 50 тысяч рублей. Аэрозольные пушки заработали на полигоне ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе. На полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья запустили аэрозольные пушки, сообщил журналистам в пятницу министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин. «Первую пушку запустили ночью. Сегодня уже сделали полную обработку, то есть стационарное распыление и распыление по периметру основной карты», — сказал Хромушин. Он уточнил, что пушки будут работать в течение двух недель. «Мы будем обрабатывать два раза в день. Плюс у нас поливомоечная машина, заправленная реагентом, если будут разлом полигона и выброс газа, она приедет и зальет этим раствором. Запаха практически нет. И он не от стационарной работы полигона, а именно когда образуется провал, разлом, и оттуда выходят газы», — заключил Хромушин. Власти Волоколамского района могут решить проблему с полигоном в короткие сроки. Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев планирует быстро принять решения, которые помогут убрать проблему неприятного запаха от полигона «Ядрово», сообщает РИАМО. «Мы видим, что очень непростая, сложная ситуация сложилась в районе, необходимо в короткие сроки решить эту проблему, которая вышла, накопилась. Моя задача — полностью собрать все данные, все факты, и принять быстро решения те, которые сделают так, чтобы не было запаха», — сказал Вихарев на круглом столе в Волоколамске. Он добавил, что будет отслеживаться количество машин, которые свозят мусор на полигон. С 22 марта по поручению губернатора объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза
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