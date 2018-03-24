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Николая Бородачева назначили первым заместителем председателя Союза кинематографистов РФ
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Николая Бородачева назначили первым заместителем председателя Союза кинематографистов РФ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Бывший глава Госфильмофонда РФ Николай Бородачев, который в январе 2018 года покинул свой пост, назначен первым заместителем председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова.
"Николай Бородачев назначен первым замом Михалкова, — сообщил в субботу ТАСС секретарь по организационным вопросам Союза кинематографистов Михаил Калинин. — Он приступил к своим обязанностям".
Бородачев будет курировать основные направления деятельности Союза.
Николай Бородачев возглавлял Госфильмофонд с 2001 года. В конце декабря 2017 года более 30 российских кинематографистов написали письмо в адрес правительства России с просьбой назначить генеральным директором этой организации вместо Бородачева директора департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслава Тельнова.
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