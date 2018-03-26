Сообщница французского террориста находилась под наблюдением полиции

Сообщница 26-летнего террориста Редуана Лакдима, совершившего вооруженное нападение на супермаркет в коммуне Треб на юге Франции , находилась в базе данных полиции за радикальные взгляды. В министерстве юстиции Франции подтвердили задержание 18-летней гражданки, которая могла быть причастна к террористической атаке, сообщает газета Hamburger Abendblatt.

Напомним, в минувшую пятницу Лакдим убил водителя и завладел его автомашиной в городе Каркасон . После этого он напал на казарму спецназа, в результате чего был ранен военнослужащий. Затем террорист ворвался в супермаркет в соседней коммуне Треб. Он грозил взорвать помещение. По некоторым данным, в здании были обнаружены несколько взрывных устройств.

От рук преступника погибли четыре человека, шестнадцать граждан получили ранения. Жертв могло быть значительно больше, если бы не подполковник Арно Бельтрам, который обменял себя на заложников. Позднее он погиб в госпитале от пулевых ранений. Редуан Лакдим был ликвидирован при штурме бойцами антитеррористического подразделения.