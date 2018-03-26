Ещё
Сообщница французского террориста находилась под наблюдением полиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сообщница французского террориста находилась под наблюдением полиции 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Интерновости.Ру
Сообщница 26-летнего террориста Редуана Лакдима, совершившего вооруженное нападение на супермаркет в коммуне Треб на юге Франции, находилась в базе данных полиции за радикальные взгляды. В министерстве юстиции Франции подтвердили задержание 18-летней гражданки, которая могла быть причастна к террористической атаке, сообщает газета Hamburger Abendblatt.
Напомним, в минувшую пятницу Лакдим убил водителя и завладел его автомашиной в городе Каркасон. После этого он напал на казарму спецназа, в результате чего был ранен военнослужащий. Затем террорист ворвался в супермаркет в соседней коммуне Треб. Он грозил взорвать помещение. По некоторым данным, в здании были обнаружены несколько взрывных устройств.
От рук преступника погибли четыре человека, шестнадцать граждан получили ранения. Жертв могло быть значительно больше, если бы не подполковник Арно Бельтрам, который обменял себя на заложников. Позднее он погиб в госпитале от пулевых ранений. Редуан Лакдим был ликвидирован при штурме бойцами антитеррористического подразделения.
Российская Газета: последние новости
Сергей Мавроди оставил более миллиарда рублей долгов Собянин открыл городок Росгвардии В Малайзии за ложные новости предложили лишать свободы на 10 лет
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы217
В МИД РФ отреагировали на решение Запада318
Мировые державы объявили доллару бойкот49
17 стран высылают российских дипломатов692
У Украины заканчивается газ82
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение