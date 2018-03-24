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Осторожно, сосульки! На голову ведущей телеканала «МИР» чуть не упала глыба льда
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Осторожно, сосульки! На голову ведущей телеканала «МИР» чуть не упала глыба льда 

Мир24 1 час назад
Ходить по улицам Москвы сейчас опасно. С крыш падают сосульки и снег, которые коммунальщики не убирают. Так, прогулка по старинной улочке в центре столицы для ведущей телеканала «МИР» Марии Гуфрановой чуть не закончилась трагедией, передает корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.
«Меня будто в спину пнули, звук, похожий на взрыв, осколки стекла. Я поняла, что что-то случилось, потому что люди ко мне побежали: девушка, с вами все в порядке? И когда я обернулась, увидела огромную глыбу льда, которая упала с крыши дома», — рассказала телеведущая.
За состоянием крыш многоэтажек следят государственные бюджетные учреждения, управляющие компании либо жилищные кооперативы. Однако далеко не всегда их руководители ответственно относятся к обязанностям. Дозвониться до московского «жилищника» по Тверскому району так и не удалось. Номер был занят несколько дней.
Падение с крыш накопившегося снега каждый год шокирует пользователей Сети. Эти «спуски» называют городскими «лавинами». В интернете немало видеороликов, где на головы людей обрушиваются кубометры снега.
Спасти пешеходов от лавины можно одним способом — своевременно сбросить снег, рассказывают коммунальщики из соседнего района Арбат. В их зоне ответственности — дома сложные, с многоскатными крышами, но ни одного инцидента.
В первую очередь коммунальщики стараются чистить снег в так называемых «проходных зонах», где внизу всегда много людей и машин, потом дело доходит до закрытых зон, где нет ни подъездов, ни офисов. Порой в таких местах образуются глыбы льда, вес которых достигает нескольких десятков килограммов.
Чисткой занимаются штатные кровельщики. Они проходят аттестацию для работы на высоте и в холодный сезон чуть ли не каждый день проводят на крышах. Работают целой бригадой.
«На крыше у нас 13 человек плюс дворники, прораб, техник помогают нам с оцеплением, чтобы люди не заходили в зону очистки», — говорит кровельщик Евгений Варевода.
После каждого снегопада по нормативам на уборку кровли есть три дня. Одни коммунальщики успевают, а другие не могут или не желают. Хотя качество их работы — это вопрос безопасности горожан.
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