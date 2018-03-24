«Здесь море и чистый воздух!» Таганрожцы об изменении Приморского парка

Приморский парк Таганрога официально открыли после первой очереди реконструкции ещё в середине декабря 2017-го. Территория обновилась благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

«Городские любят здесь отдыхать!»

С наступлением весны всё больше таганрожцев посещают этот уголок, утопающий в зелени деревьев.

Как утверждают работники парка, отдыхать сюда приходят не только из близлежащих районов, но и отдаленных уголков города.

«Городские здесь очень любят отдыхать, потому что тут море, чистый воздух, в шесть часов утра уже бегают по тропам здоровья любители физкультуры», — сказали корреспонденту «АиФ-Ростов» Татьяна и Ирина, ответственные за порядок.

Первое мое впечатление о парке осталось вполне положительным. Только вот людей не много здесь заметил: то ли по причине разгара рабочего дня, то ли все спортсмены уже совершили свои тренировки, да и холодно ещё для весенних гуляний.

Новенькие спортплощадки пустовали, там вдалеке делал пробежку одинокий спортсмен, молодые с коляской гуляли, и ещё дедушка с внуком наблюдали за чайками на берегу Таганрогского залива Азовского моря.

Место под парковую зону почти два столетия назад было выбрано самим императором Александром I, который предложил устроить здесь парк для себя и своей супруги, очень любившей гулять по взморью.

Масштабное благоустройство территории началось в начале 1960-х, затем был период застоя и вот теперь уютное место вновь решили облагородить.

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Объект победил в голосовании 18 марта при выборе общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на период до 2022 года.

За пять в его обновление планируют вложить 292 миллионов рублей — абсолютный рекорд. В 2017 году на его улучшение уже потратили 62 миллиона.

«На фото туалет в кадр попадает…»

Житель Таганрога, гулявший с внуком, так описал свои мысли о преобразовании места отдыха:

«Особое очарование парку придаёт, конечно же, панорама, которая открывается с береговой террасы на море. Получается уникальное сочетание парковой и пляжной зоны. Поэтому, на мой взгляд, нужно внимание уделить не только строительству площадок для занятий физкультурой, но и реконструкции лестничных спусков к морю, а они не в лучшем состоянии, ведь именно пляж притягивает сюда больше всего людей в теплое время года».

Молодая пара с коляской также высказала своё мнение об изменениях.

«Гуляем часто тут. В парке сделано, действительно, очень много, стало лучше, но некоторые моменты архитекторы слабо продумали.

Смотрели свои архивыне фотографии и огорчились: на заднем фоне оказалась вывеска «Туалет». Не красиво, поэтому удалили снимки.

Можно ведь было туалетные кабинки спрятать в глубине деревьев, а они на главной аллее красуются чуть ли не как главная достопримечательность. Из-за этого вид портится», — рассказали таганрожцы.

«Не самый показательный ремонт»

На днях в Приморском парке побывал губернатор Василий Голубев . По его словам, главную оценку благоустройству общественной территории ставят люди.

«Жителям должно быть удобно и комфортно, и желать сюда приходить, проводить время, и такие территории, как Приморский парк привлекательны для всех возрастов: и детей, и людей старшего поколения, и для взрослого населения. Так что, надеюсь, мы в 2020 году этот большой объект в полном объеме приведем в полный порядок», — сказал он.

Глава региона отметил, что если бы сам был таганрожцем, то тоже поддержал бы продолжение работ по Приморскому парку.

«Парк пользуется популярностью. И в целом я удовлетворен тем, что сделано, но это всего лишь первый этап и возможно не самый показательный, — прокомментировал губернатор. — В 2018 году планируется выделить в два раза больше средств на этот парк — порядка 117 млн рублей. Завершение парка в полном объеме с учетом третьего этапа произойдёт не позднее 2020 года. Получится очень привлекательное, комфортное место отдыха», — резюмировал Василий Голубев.