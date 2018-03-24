В Ижевске дворец единоборств может появиться к сентябрю 2020 года

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске дворец единоборств может появиться к сентябрю 2020 года. Как сообщается на RosTender, сейчас ищут подрядчика для строительства нового спортивного объекта.

На возведение здания из бюджета города будет выделено 259 млн рублей, а располагаться оно будет в Устиновском районе города, на улице Молодежной.

Отмечается, что конкурс объявила служба городского строительства Ижевска. При этом, согласно конкурсной документации, дворец должны построить к декабрю 2019 года. Подрядчик должен будет выполнить работы по внутренней отделке, благоустроить и озеленить прилегающую к нему территорию, заняться устройством инженерных систем, вентиляции, видеонаблюдения и пуско-наладочными работами.

Отмечается, что здание дворца единоборств должно быть сдано к 1 сентября 2020 года. Присылать заявки на участие в конкурсе строительные компании могут до 9 апреля 2018 года.