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В Ижевске дворец единоборств может появиться к сентябрю 2020 года
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В Ижевске дворец единоборств может появиться к сентябрю 2020 года 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске дворец единоборств может появиться к сентябрю 2020 года. Как сообщается на RosTender, сейчас ищут подрядчика для строительства нового спортивного объекта.
На возведение здания из бюджета города будет выделено 259 млн рублей, а располагаться оно будет в Устиновском районе города, на улице Молодежной.
Отмечается, что конкурс объявила служба городского строительства Ижевска. При этом, согласно конкурсной документации, дворец должны построить к декабрю 2019 года. Подрядчик должен будет выполнить работы по внутренней отделке, благоустроить и озеленить прилегающую к нему территорию, заняться устройством инженерных систем, вентиляции, видеонаблюдения и пуско-наладочными работами.
Отмечается, что здание дворца единоборств должно быть сдано к 1 сентября 2020 года. Присылать заявки на участие в конкурсе строительные компании могут до 9 апреля 2018 года.
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