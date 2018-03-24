Власти Нью-Йорка хотят штрафовать руководителей, требующих от сотрудников ответа на сообщения в нерабочее время

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Законопроект внес Рафаэль Эспиналь, член городского совета Нью-Йорка, представляющий Бруклин . Эспиналь пояснил, что хочет защитить сотрудников частных компаний, которые сталкиваются с излишне жесткими требованиями работодателей. Требования касаются компаний, в которых работает больше 10 человек.

рафаэль эспиналь

член городского совета

«Многие из нас приклеены к смартфонам и компьютерам. Важно понять, что работа не должна распространяться на личную жизнь. Аналогичные законы, принятые в других странах, четко указывают, что сотрудник может не ответить на звонок или письмо работодателя и не опасаться наказания».

Законопроект также предлагает обязать руководителей самим рассказывать сотрудникам о том, что они имеют право игнорировать рабочие задачи после ухода из офиса. Если законопроект примут, нарушителей будут штрафовать на $250 за каждый случай нарушения. По словам Эспиналя, во Франции , Германии, Италии и на Филиппинах уже приняты такие законы.

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