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Власти Нью-Йорка хотят штрафовать руководителей, требующих от сотрудников ответа на сообщения в нерабочее время
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Власти Нью-Йорка хотят штрафовать руководителей, требующих от сотрудников ответа на сообщения в нерабочее время 

Inc. 1 час назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
В Нью-Йорке рассмотрят законопроект, предлагающий штрафовать руководителей компаний за требование ответа на письма, отправленные после окончания рабочего дня. Об этом пишет The New York Times.
Законопроект внес Рафаэль Эспиналь, член городского совета Нью-Йорка, представляющий Бруклин. Эспиналь пояснил, что хочет защитить сотрудников частных компаний, которые сталкиваются с излишне жесткими требованиями работодателей. Требования касаются компаний, в которых работает больше 10 человек.
рафаэль эспиналь
член городского совета
«Многие из нас приклеены к смартфонам и компьютерам. Важно понять, что работа не должна распространяться на личную жизнь. Аналогичные законы, принятые в других странах, четко указывают, что сотрудник может не ответить на звонок или письмо работодателя и не опасаться наказания».
Законопроект также предлагает обязать руководителей самим рассказывать сотрудникам о том, что они имеют право игнорировать рабочие задачи после ухода из офиса. Если законопроект примут, нарушителей будут штрафовать на $250 за каждый случай нарушения. По словам Эспиналя, во Франции, Германии, Италии и на Филиппинах уже приняты такие законы.
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