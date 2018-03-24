Юнармейцы из Республики Алтай и Челябинской области посетят Казанское танковое училище

Экскурсия школьников состоится в ходе реализации социального проекта «Патриотами не рождаются» Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности.

Экскурсия школьников состоится в ходе реализации социального проекта «Патриотами не рождаются» Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности.