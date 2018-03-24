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Юнармейцы из Республики Алтай и Челябинской области посетят Казанское танковое училище
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Юнармейцы из Республики Алтай и Челябинской области посетят Казанское танковое училище 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Экскурсия школьников состоится в ходе реализации социального проекта «Патриотами не рождаются» Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности.
Делегации кадетов и юнармейцев Республики Алтай и Челябинской области в дни школьных каникул посетят Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище.
Экскурсия школьников состоится в ходе реализации социального проекта «Патриотами не рождаются» Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности.
«По поручению Совета шефов воинских частей делегации поручено передать командованию памятные призы лучшим выпускникам 2018 года. Мы планируем развивать сотрудничество с кузницей офицерских кадров и пропагандировать поступление лучших юнармейцев, кадетов в это прославленное училище!» — отметил председатель Совета шефов Игорь Михайлов.
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