Юнармейцы из Республики Алтай и Челябинской области посетят Казанское танковое училище 

Экскурсия школьников состоится в ходе реализации социального проекта «Патриотами не рождаются» Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности.
Делегации кадетов и юнармейцев Республики Алтай и Челябинской области в дни школьных каникул посетят Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище.
Экскурсия школьников состоится в ходе реализации социального проекта «Патриотами не рождаются» Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности.
«По поручению Совета шефов воинских частей делегации поручено передать командованию памятные призы лучшим выпускникам 2018 года. Мы планируем развивать сотрудничество с кузницей офицерских кадров и пропагандировать поступление лучших юнармейцев, кадетов в это прославленное училище!» — отметил председатель Совета шефов Игорь Михайлов.