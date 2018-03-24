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Как выглядят президенты стран СНГ в спортивных костюмах — редкие фото
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Как выглядят президенты стран СНГ в спортивных костюмах — редкие фото 

Sputnik Кыргызстан 43 минуты назад
Фото: Sputnik Кыргызстан
24 марта Сооронбай Жээнбеков вышел на субботник в Бишкеке, выбрав по этому случаю удобную спортивную одежду
Глава государства вместе с сотрудниками аппарата президента КР очистил от мусора территорию Дубового парка и высадил саженцы. Фото Жээнбекова, сделанные в неформальной обстановке, мгновенно облетели Интернет и стали обсуждаться пользователями соцсетей.
Sputnik Кыргызстан изучил фотоархивы и предлагает читателям подборку снимков глав стран СНГ, на которых они запечатлены в спортивных костюмах.
А еще у нас есть интересный материал о том, чем занимаются супруги президентов постсоветских стран.
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