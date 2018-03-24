Более 2 000 жителей Невеля выразили недоверие главе района за политику в сфере ЖКХ 

Жители Невеля отправили обращение-протест Главному Федеральному инспектору по Псковской области Андрею Калинину и врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову. Это протест на решения и действия в сфере ЖКХ главы Невельского района Александра Ващенкова. Жители Невеля отмечают, что с 2008 по 2018 годы тариф по теплоснабжению здесь вырос с 1 217 рублей до 3 116 рублей за одну г/калорию, то есть почти на 250% и «стал равен тарифу на теплоснабжение города Мурманска, который находится за полярным кругом». «Причиной тому явилось изменение схемы теплоснабжения населённых пунктов Невельского района, утверждаемая Ващенковым А. Ю.. Он ликвидировал, на наш взгляд без оснований, ресурсоснабжающую организацию (Сельэнерго), которая обеспечивала отдельную тарификацию и конкуренцию, а следовательно, и величину цены на теплоснабжение и ввёл смешанный тариф по отоплению города Невеля и села, что привело к увеличению стоимости тарифа в два раза. Создал непрозрачную схему в формировании единого смешанного тарифа по району, снял с себя ответственность по повышению энергоэффективности сельских котельных (24 котельных)», — пишут жители Невеля. Жители города отмечают, что сельские котельные отапливают углем школы, детские сады, дворец культуры, больницы. А жильё на селе, в основном, частное. То есть происходит «перекрёстное субсидирование» села за счёт города Невеля, что запрещено законом. Завышенный в два раза тариф дополнительно забирает с каждой семьи 1500-2000 тысячи рублей, хотя 75% всего жилого фонда в городе Невеле отапливается газом, пишут невельчане. В письме отмечается, что МУП «Теплосети» учредила родная сестра главы района Татьяна Подшивкина, затем закрылись «Сельэнерго», «Водоканал», «РСУ», «Коммунхоз», то есть была ликвидирована конкуренция. Однако к 2013 году Газпром выполнил проект замены неэффективных твёрдотоплевных котельных на высокопроизводительные газовые модульные котельные, работающие в автоматическом режиме. Это стоило бюджету 240 млн рублей. «В течение пяти лет Ващенков А. Ю. не допускал на рынок теплоснабжения города Невеля структуру Газпрома — конкурента МУП «Невельские Теплосети», контролируемые им лично. Все пять лет готовые эффективные мини котельные, готовые к эксплуатации, простаивали, не запускались. И вложенные государственные средства не работали с пользой для жителей города Невеля, что по нашему мнению является государственным экономическим преступлением. И лишь под давлением жителей города Невеля администрация района взяла четыре мини котельные в аренду у инвестора. Однако, включение в работу мини котельных, почему-то не повлияло на снижение тарифов по теплу», — говорится в обращении. Письмо подписали более 2 000 жителей Невеля, они выразили недоверие Александру Ващенкову.