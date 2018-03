Образование — бездарная трата времени и денег

Образование не дает каких-то специальных поддающихся измерению навыков, не помогает как-то особенно хорошо оценить врожденные способности. Зачем же тогда получать образование? Ну, диплом посылает сигнал, что тот, у кого он есть, лучше, чем тот, у кого его нет.

Образование — это своего рода марафон: кто дольше всех продержится, тот и выиграет. Поэтому образование выгодно индивидууму, но расточительство для общества в целом.

Вот главный аргумент профессора экономики Брайана Каплана (Bryan Caplan), который он излагает в своей провокационной и удивительно убедительной книге «Дело против образования: Почему образовательная система — это бесполезная трата времени и денег» (The case against education: why the education system is a waste of time and money, издательство Princeton University Press, 2018). И даже если вы убеждены, что образование ценно, как всегда был убежден я, Каплан вынуждает усомниться во многих поверхностных заявлениях, часто автоматически принимаемых за истину в этой области.

Предпочли бы вы диплом Гарвардского университета , на самом деле не обучаясь там, или вам было бы больше по вкусу получить само образование без всяких документов? Невольно задумываешься, прежде чем ответить, не так ли? Уже одно то, что при ответе на такой вопрос возникает нерешительность, — это сильный аргумент в пользу тезиса Каплана, что образование в первую очередь что-то сигнализирует, а не действительно дает конкретные навыки. Работодателю трудно оценить, компетентен ли человек на самом деле или он лишь пускает пыль в глаза. Само собой, тот, кто нанимается на работу, хочет убедить его в своем старании, пунктуальности, креативности и обширных знаниях. Диплом же свидетельствует, что и другие оценили соискателя как компетентного человека или, по крайней мере, как того, кто может вовремя приходить, сохранять тишину, сотрудничать с другими людьми и кто готов выполнять скучные задания годами только потому, что кто-то вышестоящий решил, что это необходимо. Все это весьма похоже на те качества, которые и нужны работодателю. Поэтому важно обзавестись дипломом. Но нет никаких доказательств в пользу того, что человек действительно учится чему-то, получая образование, или что образование выявляет, у кого лучше врожденные способности.

Но мы же так учимся мыслить! В этом возражении есть смысл. Но увы, в ходе проведенных исследований, считает Каплан, никаких доказательств этому получено не было. Люди, как правило, плохо способны выводить общие принципы из конкретных примеров. Если ты тренируешь только бицепсы, то ноги у тебя по-прежнему будут выглядеть как макаронины.

Представьте себе, что вы попали на пустынный остров. Захотите ли вы получить свидетельство, удостоверяющее, что вы прошли курс по выживанию, на самом деле не обучаясь этому, или вы в самом деле захотите знать, как выжить на необитаемом острове без всякого документа? Тут вы, скорее всего, ответите не задумываясь.

Не все образование одинаково применимо на практике. То, что по факту дает навыки, которые затем можно использовать в профессиональной деятельности, судя по всему, стоит всех тех гигантских займов, которые студенты, как правило, берут. И, возможно, не случайно именно инженерные специальности у нас не так уж популярны, несмотря на высокие средние зарплаты в этой сфере и привлекательные условия на рынке труда. Ведь там приходится учиться по-настоящему. А это же трудно! Медицина — еще один пример образования, где действительно приходится что-то усваивать, по той простой причине, что тогда меньше ваших пациентов умрут.

Большая часть того, что мы изучаем в средней школе, не ценится ни на рынке труда, ни самими учениками. Вот почему так хороша идея телепрограммы «Умнее, чем пятиклассник» (Smartare än en femteklassare): многие из нас не находят никакого применения большей части того, что мы вынуждены были учить, и потому не помнят все это во взрослой жизни. Когда вы в последний раз использовали свои школьные знания по геологии, зоологии или находили производную функции?

Контрольный вопрос для тех, кто полагает, что школа научила его важным вещам: многие ли из вас говорят на третьем языке, который учили в школе? Sei ehrlich, se honesto или sois honnête! (я использовал Гугл Транслейт). Но если бы вы не получили «удовлетворительно» по выбранному языку, это помешало бы вам приняться за престижное образование, несмотря на то, что никто не требует, чтобы вы хоть слово могли сказать на каком-то еще языке, кроме шведского и английского.

«Я начал работать после девятого класса, затем год проходил в гимназию (приблизительный аналог старших классов в России — прим. перев.), потом бросил и снова начал работать».

Один из самых умных и начитанных людей, которых я знаю, — Юхан Ингерё (Johan Ingerö), бывший руководитель отдела по связям с общественностью Йорана Хэгглунда (Göran Hägglund) в период, когда тот был лидером партии «Христианские демократы». Сейчас он отвечает за вопросы благосостояния в аналитическом центре «Тимбру» (Timbro). Кроме того, он вообще получил меньше всего официального образования из всех моих знакомых.

«Когда я пришел в политику, я понял, что у меня есть немало пробелов в знаниях. Тогда я пошел в библиотеку и просто-напросто начал читать. Чтобы заинтересоваться чем-то, мне нужно знать, для чего мне это нужно».

Мы сейчас двигаемся к тому, чтобы сделать и практическое профессиональное образование, в ходе которого даются применимые на практике знания, более теоретическим — и одновременно более долгим и дорогим. Это неправильный путь, если верить Каплану. Самому ценному, мы, так же как и Юхан Ингерё, учимся в процессе работы. Если бы мы прекратили принуждать молодых взрослых конкурировать между собой в том, кто из них учился дольше, меньше народу этим занималось бы. Если Каплан прав, обществу бы это не повредило. Наоборот, это даже пошло бы на пользу всем нам, так как потенциальные студенты стали бы заниматься какими-нибудь полезными вещами, например, работать по профессии.

Подумайте, а вдруг он прав?