Прокуратура обязала самарскую фирму убрать вывеску, размещенную на объекте культурного наследия

Прокурор Самарского района областного центра потребовал от руководства сети продуктовых магазинов демонтировать фирменную вывеску, неправомерно закрепленную на здании, которое на региональном уровне относится к объектам культурного наследия.

Речь идет о доме № 97 по улице Льва Толстого в Самаре . В прошлом месяце прокуратура провела проверку относительно законности размещения организацией своей вывески на здании, представляющем особую ценность. Выяснилось, что разрешение на размещение вывески компания не получала, сообщает прокуратура Самарской области

Директору организации было внесено представление об устранении нарушений, связанных с законодательством об охране объектов культурного наследия. Виновным лицам был объявлен выговор, а вывеска со здания — снята.