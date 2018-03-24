Президент Польши А. Дуда провел переговоры со своим венгерским коллегой Я. Адером

Я. Адер заявил на пресс-конференции по итогам переговоров, что строительство двух крупных транспортных коридоров — общее желание двух стран, Венгрия в последующие годы намерена построить соответствующие их участки. Чтобы эффективно претворить в жизнь «Инициативу трех морей», страны-участницы планируют создать общий фонд для преодоления финансовых трудностей, возникающих у отдельных партнеров.

Говоря об энергетической безопасности, Я. Адер подчеркнул, что все европейские страны надеются на диверсификацию закупок природного газа и нефти, поэтому необходимо строить трубопроводы. А. Дуда подтвердил, что осуществление транспортировки энергоносителей между всеми странами способствует обеспечению энергетической безопасности, что весьма важно для Центрально-Восточной Европы.

Коснувшись проблемы беженцев, Я. Адер сообщил, что позиция Венгрия с самого начала заключалась в том, что увязка иммиграционных квот с субсидиям ЕС неприемлема. А. Дуда подчеркнул, что миграционный кризис должен быть урегулирован в месте его возникновения.

А. Дуда в пятницу прибыл в Венгрию с двухдневным визитом. —0—