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Президент Польши А. Дуда провел переговоры со своим венгерским коллегой Я. Адером
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Президент Польши А. Дуда провел переговоры со своим венгерским коллегой Я. Адером 

ИА Синьхуа 1 час назад
Будапешт, 24 марта /Синьхуа/ — Президент Венгрии Янош Адер в пятницу провел переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Стороны обсудили главным образом создание транспортных коридоров, вопросы энергетики и иммиграции.
Я. Адер заявил на пресс-конференции по итогам переговоров, что строительство двух крупных транспортных коридоров — общее желание двух стран, Венгрия в последующие годы намерена построить соответствующие их участки. Чтобы эффективно претворить в жизнь «Инициативу трех морей», страны-участницы планируют создать общий фонд для преодоления финансовых трудностей, возникающих у отдельных партнеров.
Говоря об энергетической безопасности, Я. Адер подчеркнул, что все европейские страны надеются на диверсификацию закупок природного газа и нефти, поэтому необходимо строить трубопроводы. А. Дуда подтвердил, что осуществление транспортировки энергоносителей между всеми странами способствует обеспечению энергетической безопасности, что весьма важно для Центрально-Восточной Европы.
Коснувшись проблемы беженцев, Я. Адер сообщил, что позиция Венгрия с самого начала заключалась в том, что увязка иммиграционных квот с субсидиям ЕС неприемлема. А. Дуда подчеркнул, что миграционный кризис должен быть урегулирован в месте его возникновения.
А. Дуда в пятницу прибыл в Венгрию с двухдневным визитом. —0—
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