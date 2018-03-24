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Гендиректор ВТО призвал членов организации к диалогу
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Гендиректор ВТО призвал членов организации к диалогу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Женева, 24 марта /Синьхуа/ — Генеральный директор Всемирной торговой организации /ВТО/ Роберту Азеведу на днях в письменном заявлении призвал ее членов проявлять сдержанность в вопросах торговли и вести диалог.
В пятницу в Женеве прошло заседание Совета по торговле товарами ВТО. В ходе мероприятия более 20 членов организации, включая ЕС, Японию и Бразилию, выразили обеспокоенность решением США о введении импортных пошлин на сталь и алюминий.
"То, что члены ВТО продолжают использовать ее в качестве платформы для рассмотрения этих вопросов — это позитивный сигнал", — заявил Р. Азеведу. Он призвал и впредь действовать в рамках механизмов организации, добавив, что диалог — лучший способ урегулирования проблем.
Р. Азеведу также подчеркнул, что односторонние действия повышают риск эскалации конфликтов, в которых не может быть победителей, но которые способны за короткое время поколебать стабильность торговой системы. По словам главы ВТО, в настоящее время наблюдается слабая, но явная тенденция к восстановлению глобальной экономики, а создание препятствий на пути товарных потоков может навредить мировому хозяйству.
8 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении в интересах «национальной безопасности» 25-процентной таможенной пошлины на импорт стали и 10-процентной — на импорт алюминия. 22 марта было объявлено о приостановке действия данных тарифов в отношении ЕС, Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики и Республики Корея до 1 мая. —0—
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