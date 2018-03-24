Гендиректор ВТО призвал членов организации к диалогу

Женева, 24 марта / Синьхуа / — Генеральный директор Всемирной торговой организации /ВТО/ Роберту Азеведу на днях в письменном заявлении призвал ее членов проявлять сдержанность в вопросах торговли и вести диалог.

Японию и В пятницу в Женеве прошло заседание Совета по торговле товарами ВТО. В ходе мероприятия более 20 членов организации, включая ЕС Бразилию , выразили обеспокоенность решением США о введении импортных пошлин на сталь и алюминий.

"То, что члены ВТО продолжают использовать ее в качестве платформы для рассмотрения этих вопросов — это позитивный сигнал", — заявил Р. Азеведу. Он призвал и впредь действовать в рамках механизмов организации, добавив, что диалог — лучший способ урегулирования проблем.

Р. Азеведу также подчеркнул, что односторонние действия повышают риск эскалации конфликтов, в которых не может быть победителей, но которые способны за короткое время поколебать стабильность торговой системы. По словам главы ВТО, в настоящее время наблюдается слабая, но явная тенденция к восстановлению глобальной экономики, а создание препятствий на пути товарных потоков может навредить мировому хозяйству.