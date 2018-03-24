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Как добавить разделитель в док на macOS
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Как добавить разделитель в док на macOS 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Для того чтобы эффективно организовать рабочее пространство в macOS, мы можем воспользоваться интересным трюком, который позволит сгруппировать определенные приложения прямо в Dock-панели.
По умолчанию такая возможность не предусмотрена в настройках, поэтому все действия мы будем проводить через командную строку.
Запускаем Finder -> Приложения -> Утилиты -> Терминал. Для того чтобы сразу открыть папку «Утилиты», можно воспользоваться комбинацией Shift + Command + U.
Непосредственно в командной строке вводим команду: defaults write com.apple.dock persistent-apps -array-add ‘ {«tile-type»=»spacer-tile»;}’; killall Dock
Ваш Dock перезапустится. Результатом будет новое пустое пространство, которое можно передвигать по своему усмотрению.
Чтобы добавить еще один такой ярлык, достаточно заново ввести команду.
С помощью подобных «разделителей» можно легко организовать группы приложений. Если пустой ярлык больше не нужен, достаточно кликнуть на него и выбрать «Удалить из Dock». Другой способ — перенести ярлык на рабочий стол и отпустить.
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