Виктор Ерофеев представит в «Буквоеде» сразу две новые книги

29 марта в «Буквоеде» на Невском, 46, писатель Виктор Ерофеев встретится со своими читателями и представит сразу два новых издания — книгу «Розовая мышь» («Небольшой волшебно-политический роман для взрослых с подробным описанием подводной империи Царь-дна, написанный от лица 11-летней русской девочки Маруси Менделеевой») и сборник зарисовок об известных писателях под названием «Щель».

«Розовая мышь» — книга веселого и насмешливого протеста 11-летней современной русской девочки Маруси Менделеевой против нелепости, жестокости и лицемерия взрослой жизни», — так в двух словах описывает смысл своей книги сам автор.

В сборнике «Щель» Ерофеев изучает вопросы бытия, анализируя жизни и творчестве самых «отвязных» писателей — начиная от классиков, заканчивая нашими современниками.

Вход на мероприятие свободный.

Начало — в 19.00.

Подробнее на bookvoed.ru: https://www.bookvoed.ru/event?id=9450.