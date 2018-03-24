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Виктор Ерофеев представит в «Буквоеде» сразу две новые книги
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Виктор Ерофеев представит в «Буквоеде» сразу две новые книги 

Интересант 1 час назад
29 марта в «Буквоеде» на Невском, 46, писатель Виктор Ерофеев встретится со своими читателями и представит сразу два новых издания — книгу «Розовая мышь» («Небольшой волшебно-политический роман для взрослых с подробным описанием подводной империи Царь-дна, написанный от лица 11-летней русской девочки Маруси Менделеевой») и сборник зарисовок об известных писателях под названием «Щель».
«Розовая мышь» — книга веселого и насмешливого протеста 11-летней современной русской девочки Маруси Менделеевой против нелепости, жестокости и лицемерия взрослой жизни», — так в двух словах описывает смысл своей книги сам автор.
В сборнике «Щель» Ерофеев изучает вопросы бытия, анализируя жизни и творчестве самых «отвязных» писателей — начиная от классиков, заканчивая нашими современниками.
Вход на мероприятие свободный.
Начало — в 19.00.
Подробнее на bookvoed.ru: https://www.bookvoed.ru/event?id=9450.
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