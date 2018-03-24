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Нехватка воды на юге Армении угрожает урожаям
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Нехватка воды на юге Армении угрожает урожаям 

Мир24 1 час назад
Армения рискует остаться без главного фрукта республики — абрикоса. На юге страны острая нехватка воды. Фермерам приходится закупать ее для полива деревьев, передает корреспондент «МИР 24» Ирина Мкртчян.
40 долларов за цистерну воды для полива растений. Ежедневно фермеры села Гораван вынуждены тратить внушительные суммы, чтобы спасти урожай.
«Я купил 60 гектаров земли, но посадил деревья только на 30 гектарах. Расходы огромные: каждые десять дней только на воду я трачу около 800 долларов», — говорит фермер Самвел Абрамян.
Чтобы сэкономить на воде, в этом году многие не стали выращивать пшеницу. Опыт прошлого лета показал: невыгодно. Посевные поля выжгло солнце.
«В прошлом году сельчане засеяли 80 гектаров пшеницы, а в этом году уже 30, не рискуют. 550 гектаров сельских угодий не возделывается», — говорит глава сельской администрации Гораван Арсен Базикян.
Единственная надежда гораванцев — строящийся неподалеку водоем, который полностью обеспечит восемь ближайших сел водой.
«Из-за нехватки воды нам приходилось выпускать воду из Севана. После постройки Ведийского водохранилища такой необходимости не будет. Мы наконец сможем решить экологическую проблему озера. Кроме того, достигнута договоренность с международными организациями о содействии в развитии капельного орошения», — говорит министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян.
Строительство Ведийского водохранилища ведут активно, опережая сроки. Фундамент уже вырыли. Однако закончить обещают не раньше, чем через три года.
В разгар оросительного сезона парламент Армении дает разрешение на забор воды из Севана. Это единственный источник пресной воды в стране.
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