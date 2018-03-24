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Во Внутренней Монголии начался судебный процесс по делу бывшего секретаря комитета КПК города Баяннур
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Во Внутренней Монголии начался судебный процесс по делу бывшего секретаря комитета КПК города Баяннур 

ИА Синьхуа 1 час назад
Хух-Хото, 24 марта /Синьхуа/ — Народный суд средней ступени города Тунляо автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая на днях в качестве судебного органа первой инстанции провел открытое судебное разбирательство по делу бывшего секретаря комитета КПК города Баяннур Хэ Юнлиня, обвиняемого во взяточничестве и должностной халатности.
В обвинительном акте местного прокурорского органа говорится, что во время пребывания на постах госслужбы Хэ Юнлинь использовал свое положение в интересах других лиц, за что получил огромную сумму взяток.
Кроме того, халатность подсудимого привела к причинению большого материального ущерба государству. Чиновник-коррупционер также не смог предоставить доказательства законности происхождения своего имущества.
Приговор по этому делу будет оглашен позже. -0-
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