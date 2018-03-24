В Ставрополе отмечают 45 лет со дня основания десантно-штурмового полка 

Награды за время существования десантно-штурмового казачьего полка получили более 2,5 тысячи военных, сообщили STAV.AIF.RU в администрации Ставрополя.
10 человек удостоены звания Героя России.
В 90-е годы эта часть активно участвовала в разных сражениях на Северном Кавказе и освободила от боевиков многие населенные пункты региона.
Десантников поздравили губернатор Владимир Владимиров и временно исполняющий обязанности командира Александр Юдин.
После торжественной части гости возложили цветы к мемориалу на Аллее героев-десантников.
Ранее сообщалось, что несколько лет назад за многочисленные заслуги полк удостоился чести называться гвардейским.