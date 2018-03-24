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Волгоградские живодеры засунули бездомному псу петарду в пасть
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Волгоградские живодеры засунули бездомному псу петарду в пасть 

АиФ Волгоград 1 час назад
Волгоградцы все утро 24 марта искали в Советском районе города собаку, которой живодеры засунули в пасть горящую петарду и покалечили ее.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» волонтеры, к настоящему моменту зоозащитники нашли дворнягу и отвезли в клинику. Собака бегала в районе Горной Поляны в СНТ «Энергетик». Сейчас животное осматривают ветеринары.
Всех, кто хочет помочь добровольцам в лечении собаки, просят обращаться по телефону 89608968616 к Наталья Грандовской, волонтеру из мини-приюта.
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