Волгоградские живодеры засунули бездомному псу петарду в пасть

Волгоградцы все утро 24 марта искали в Советском районе города собаку, которой живодеры засунули в пасть горящую петарду и покалечили ее.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» волонтеры, к настоящему моменту зоозащитники нашли дворнягу и отвезли в клинику. Собака бегала в районе Горной Поляны в СНТ «Энергетик». Сейчас животное осматривают ветеринары.

Всех, кто хочет помочь добровольцам в лечении собаки, просят обращаться по телефону 89608968616 к Наталья Грандовской, волонтеру из мини-приюта.