В Петербурге представят русское издание романа Александра Лернета-Холениа «Марс в созвездии Овна», который был запрещен министерством пропаганды Третьего Рейха сразу… 

26 марта в 16.40 в Академии Штиглица состоятся презентация русского издания романа Александра Лернета-Холениа «Марс в созвездии Овна» и круглый стол «Феномен внутренней эмиграции».
Лернет-Холениа — выдающийся австрийский писатель и драматург, непосредственный участник описываемых в романе событий (начало Второй мировой войны). «Марс в созвездии Овна» (1940-41, 1947), наиболее значимый роман писателя, был запрещен министерством пропаганды Третьего Рейха сразу после первой публикации.
Роман «Марс в созвездии Овна» представит переводчик — заведующая кафедрой гуманитарных и инженерных дисциплин Академии Штиглица Светлана Балаева.
А в работе круглого стола «Феномен внутренней эмиграции» примут участие Александр Белобратов, директор Австрийской библиотеки в Санкт-Петербурге, и Александр Кононов, директор издательства «Симпозиум», в котором и вышло русское издание «Марса в созвездии Овна».