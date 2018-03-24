В Петербурге представят русское издание романа Александра Лернета-Холениа «Марс в созвездии Овна», который был запрещен министерством пропаганды Третьего Рейха сразу…

26 марта в 16.40 в Академии Штиглица состоятся презентация русского издания романа Александра Лернета-Холениа «Марс в созвездии Овна» и круглый стол «Феномен внутренней эмиграции».

Лернет-Холениа — выдающийся австрийский писатель и драматург, непосредственный участник описываемых в романе событий (начало Второй мировой войны). «Марс в созвездии Овна» (1940-41, 1947), наиболее значимый роман писателя, был запрещен министерством пропаганды Третьего Рейха сразу после первой публикации.

Роман «Марс в созвездии Овна» представит переводчик — заведующая кафедрой гуманитарных и инженерных дисциплин Академии Штиглица Светлана Балаева.