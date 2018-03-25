Чупраков опроверг информацию о превышении ПДК вредных веществ на полигоне в Волоколамске

На полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья в ночь на воскресенье не зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, сообщил спецпредставитель губернатора Подмосковья в Волоколамском районе по вопросам экологии, зампред правительства региона Александр Чупраков

Ранее СМИ сообщали, что на полигоне «Ядрово» в семь раз превышены ПДК вредных веществ.

«Что касается полигона: превышений не было. На полигоне при норме в 10 миллиграмм на метр кубический ПДК ночью было зафиксировано 0,15 ПДК», — сказал Чупраков.

Он уточнил, что ночью в жилой зоне было зафиксировано кратковременное превышение в результате выброса газа. Но это превышение было кратковременным, и при нем только начинает ощущаться запах.

«Мы оперативно приняли меры по тампонированию разрыва», — подчеркнул спецпредставитель губернатора Подмосковья в Волоколамском районе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.

На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.