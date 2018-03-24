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Председателем итальянского Сената впервые стала женщина
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Председателем итальянского Сената впервые стала женщина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Председателем верхней палаты итальянского парламента избрана Мария Элизабетта Альберти Казеллати, передает РИА «Новости».
Как отмечается, это первый случай в истории республики, когда вторую должность после президента заняла женщина.
Казеллати является членом партии «Вперед, Италия» с момента ее основания в 1994 году. В том же году она была избрана сенатором и проработала в верхней палате парламента два года до следующих выборов.
С 2001 года она пять раз избиралась сенатором, занимая должности замглавы фракции и работая в комиссии по здравоохранению.
Ранее сообщалось, что главой ЦРУ впервые станет женщина.
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