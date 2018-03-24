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Главой сената Италии стала Мария Элизабетта Казеллати
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Главой сената Италии стала Мария Элизабетта Казеллати 

Российская Газета 19 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Председателем верхней палаты итальянского парламента впервые в истории страны избрана женщина — член правой партии «Вперед, Италия» Мария Элизабетта Казеллати. Как сообщают итальянские СМИ, ее кандидатура была утверждена в субботу в третьем раунде голосования в сенате.
Эта должность считается второй по старшинству после президента в итальянской политической иерархии. Местные СМИ называют новую главу сената убежденной сторонницей экс-премьера Сильвио Берлускони.
В начале марта в Италии состоялись парламентские выборы, по итогам которых ни одна из партий не получила большинства мандатов в палатах законодательного собрания. Поэтому для утверждения Казеллати в сенате правоцентристской коалиции пришлось пойти на соглашение с движением «Пять звезд».
Согласно договоренности, пост спикера нижней палаты останется за представителем движения Роберт Фико.
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