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Ямы-гиганты на дорогах Волгограда спрятали под водой
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ямы-гиганты на дорогах Волгограда спрятали под водой 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Неработающие ливневки превратили езду по городу в русскую рулетку. Водители рассказывают о залитых водой ямах, в которых они успели оставить свои колеса.
— После дождя и оттепели, растопившей снежные завалы, дороги города ушли под воду, — рассказывает автомобилист Илья Стерлигов. — Надо признать, что и до этого дня трассы были далеко не идеальными. После первых серьезных луж они и вовсе затрещали по швам. Чтобы заметить эти ямы, водителю нужно ехать по пятам за другими автомобилистами или включать чутье. Те, кто немного замешкался и пропустил огромную рытвину, на моих глазах стояли на обочине и доставали запаску.
На летящие по кускам дороги пожаловались жители разных районов Волгограда. Водители Дзержинского района едут по обочине, скрываясь от ям на улице Полоненко и маневрируют на новом асфальте улицы Качинцев. На выбоины в асфальте сетуют и автомобилисты, которые едут в сторону элитного поселка Латошинка в Тракторозаводском районе.
Накануне чиновники департамента городского хозяйства вместе с подрядчиками начали искать ямы на дорогах. По данным администрации Волгограда, магистрали, восстановленные в 2015–2017 годах, переносят зимний период без каких-либо серьезных изъянов. Общий процент недочетов, выявленных после холодов, составляет не более 0,1%.
Заметили усыпанную ямами дорогу? Присылайте свои фотографии по обратной связи.
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