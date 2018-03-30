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Волгоградцы проваливаются в глубокие ямы коммунальщиков
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Волгоградцы проваливаются в глубокие ямы коммунальщиков 

v1.ru 16 минут назад
Фото: v1.ru
Жители домов на улице Невская в Центральном районе Волгограда проваливаются в глубокие ямы, оставшиеся на дороге после работы коммунальщиков.
— Во дворе рядом с домом № 18 проводили работы по благоустройству, ради которых рабочие выкопали несколько ям, — рассказывают местные жители. — Лишь через несколько месяцев их присыпали песком, который вымыл растаявший снег.
Каждый день опасные и глубокие ямы, по словам водителей, собирают по несколько жертв.
— В эти пропасти каждый день попадают десятки автомобилей. Многие из них после такого удара отправляются в сервис.
V1.ru запросил комментарий в пресс-службе администрации Волгограда.
Глубокие ямы, угрожающие автомобилям, расползлись по многим улицам Волгограда. Сегодня утром V1.ru писал о смываемом асфальте на улице Менделеева. В начале недели администрация города заявила о том, что специальная комиссия вместе с подрядчиками осмотрят все дороги и найдут «болевые точки» на дорожной карте.
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