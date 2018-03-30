Волгоградцы проваливаются в глубокие ямы коммунальщиков

Жители домов на улице Невская в Центральном районе Волгограда проваливаются в глубокие ямы, оставшиеся на дороге после работы коммунальщиков.

— Во дворе рядом с домом № 18 проводили работы по благоустройству, ради которых рабочие выкопали несколько ям, — рассказывают местные жители. — Лишь через несколько месяцев их присыпали песком, который вымыл растаявший снег.

Каждый день опасные и глубокие ямы, по словам водителей, собирают по несколько жертв.

— В эти пропасти каждый день попадают десятки автомобилей. Многие из них после такого удара отправляются в сервис.

V1.ru запросил комментарий в пресс-службе администрации Волгограда.

Глубокие ямы, угрожающие автомобилям, расползлись по многим улицам Волгограда. Сегодня утром V1.ru писал о смываемом асфальте на улице Менделеева. В начале недели администрация города заявила о том, что специальная комиссия вместе с подрядчиками осмотрят все дороги и найдут «болевые точки» на дорожной карте.