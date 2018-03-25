Волгоград начал таять: в центре города машины и люди «переплывают» глубокие лужи

Сегодня, 25 марта, в Волгограде после обильных снегопадов на небе снова сияет солнце. Уже по-настоящему весеннее оно вплотную занялось волгоградскими сугробами. К обеду большинство улиц уже наполнились талой водой. И если на пешеходных дорожках все еще снежная каша, то дороги уже полностью в воде.

На тротуарах лед превратился в снежную кашу

Добавилось сегодня новой воды огромной луже на улице 7-ой Гвардейской в Центральном районе. Поворачивая с проспекта Ленина направо, машины окатывают пеших горожан мутной жижей. Самими пешеходам приходится брать водяные барьеры.

Предательски глубокая лужа подстерегает людей на переходе на 7-ой Гвардейской

На той же 7-ой Гвардейской новых сил набралась и историческая лужа возле кожвендиспансера. Пока еще не очень грязно справа, волгоградцы обходят ее не моча ног. Еще не много — и горожане вспомнят спасительные паллеты, которые по традиции здесь разбрасывали уличные торговцы.

Новых вод набирается историческая лужа возле кожвендиспансенра

Не все сухо и на улице Советской. Местами перебраться с одного берега на другой, то есть перейти дорогу, невозможно, не занырнув по щиколотку. Предательски глубокая лужа разлилась на переходе возле «Диаманта».

Перебраться с одного берега на другой местами не самая простая задача

На окраинах города особенно мокро. Нелегко приходится жителям домов, которые распложены в низинах. Так, например, жильцы дома № 14 сообщают, что не могут выйти из подъездов без резиновых сапог.

Под большими лужами машины поджидают большие ямы