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Волгоград начал таять: в центре города машины и люди «переплывают» глубокие лужи
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Волгоград начал таять: в центре города машины и люди «переплывают» глубокие лужи 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Сегодня, 25 марта, в Волгограде после обильных снегопадов на небе снова сияет солнце. Уже по-настоящему весеннее оно вплотную занялось волгоградскими сугробами. К обеду большинство улиц уже наполнились талой водой. И если на пешеходных дорожках все еще снежная каша, то дороги уже полностью в воде.
На тротуарах лед превратился в снежную кашу
Добавилось сегодня новой воды огромной луже на улице 7-ой Гвардейской в Центральном районе. Поворачивая с проспекта Ленина направо, машины окатывают пеших горожан мутной жижей. Самими пешеходам приходится брать водяные барьеры.
Предательски глубокая лужа подстерегает людей на переходе на 7-ой Гвардейской
На той же 7-ой Гвардейской новых сил набралась и историческая лужа возле кожвендиспансера. Пока еще не очень грязно справа, волгоградцы обходят ее не моча ног. Еще не много — и горожане вспомнят спасительные паллеты, которые по традиции здесь разбрасывали уличные торговцы.
Новых вод набирается историческая лужа возле кожвендиспансенра
Не все сухо и на улице Советской. Местами перебраться с одного берега на другой, то есть перейти дорогу, невозможно, не занырнув по щиколотку. Предательски глубокая лужа разлилась на переходе возле «Диаманта».
Перебраться с одного берега на другой местами не самая простая задача
На окраинах города особенно мокро. Нелегко приходится жителям домов, которые распложены в низинах. Так, например, жильцы дома № 14 сообщают, что не могут выйти из подъездов без резиновых сапог.
Под большими лужами машины поджидают большие ямы
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