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В Волгограде дорожники начали латать ямы на Площади Павших борцов
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В Волгограде дорожники начали латать ямы на Площади Павших борцов 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда на Площадь Павших борцов сегодня, 30 марта, утром высадился десант людей в оранжевых жилетах. Бригада рабочих возле памятника Александу Невскому замеряет величину дорожных ям. В центре города начался ремонт убитой дороги. Вчера V1.ru писал о том, что состояние дороги на главной площади Волгограда оставляет желать лучшего. Востребованная водителями магистраль после зимы покрылась глубокими ямами. Особенно сложная обстановка наблюдается на кольцевой развязке у памятника Александра Невскому.
Сделанные с высоты видеокадры свидетельствуют о том, что из-за глубоких выбоин водителям приходится быть в эти дни предельно акууратными. Ситуацию осложняет то, что в дорожных ямах скапливается талая вода. — Сегодня на Площади Павших борцов к работе приступили сотрудники МБУ «Северное», — подтвердили V1.ru в администрации Волгограда. — Подрядной компанией будет проведен ремонт дороги на кольцевой развязке.
Пока что тяжелой дорожной техники на площади перед НЭТом не наблюдается. Рабочие с лопатами очищают ямы от скопившейся в ней грязи и с помощью линейки замеряют их величину.
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