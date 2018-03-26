По дороге на Латошинку в Волгограде машины бьются в глубоких ямах

В Тракторозаводском районе в Волгограда дорога по направлению к поселку Латошинка в наступлением весны прекратилась в одну большую яму. Каждый день в глубоких выбоинах на востребованной магистрали бьют машины сотни жителей города-героя и Волжского.

По мнению депутата Светлоярского района Волгоградской области, рассыпаться дороге, ведущей в элитный поселок, сообща помогли дорожные службы и непогода.

— На развилке, которая уводит на Латошинку, как ехать к Спартановке, полностью сняли асфальт, — рассказал V1.ru депутат Алексей Порхачев. — Сегодня ехал со стороны Волжского и смог оценить весь ужас, который творится на дороге. Из-за того, что начал таять снег, на дорогах образовались огромные лужи. В итоге водители едут практически вслепую, застревают в огромных ямах и разбивают ходовые.

Ямы вместо дорог

Возмущение депутата главным образом касается того, что дорожные службы поспешили снять верхний слой асфальта. По мнению Алексея Порхачева, перед началом большого ремонта нужно было задуматься над тем, чтобы не прерываться из-за капризов природы, и немного повременить.

— Я понимаю, что есть график работ. Но до того, как рабочие сняли верхний слой асфальта, по дороге можно было худо-бедно ездить. Сейчас дорога фактически представляет собой одной большую яму, которая из-за больших луж и механически воздействий изо дня в день рассыпается все больше.

Из-за сложной ситуации на дороге по дороге на Латошинку постоянно ломаются машины. Это, в свою очередь, становится причиной постоянных пробок.

На днях V1.ru писал о том, что после непродолжительной зимы в Дзержинском районе глубокими ямами покрылась дорога на улице Качинцев. Капитальный ремонт проезжей части здесь был проведен осенью прошлого года.

В специальном сюжете V1.ru собирает информацию обо всех убитых дорогах Волгограда.