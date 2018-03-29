Памятник Александру Невскому в Волгограде плотным кольцом обступили ямы

В самом Центре Волгограда , на Площади Павших борцов, с наступлением весны, как первоцветы из-под снега, вылезли глубокие ямы. В окружении выбоин в итоге оказался памятник Александру Невскому

О том, что главная площадь Волгограда выглядит в эти дни не самым лучшим образом, V1.ru писал две недели назад. После того как с городских дорог сошел снег, масштаб «бедствия» стал наиболее заметен, а горожане в социальных сетях начали делиться снимками глубоких дорожных ям, пленивших памятник.

Сделанные жителями Волгограда фотографии с земли, как оказалось, не могут передать всей полноты картины. Сегодня V1.ru посмотрел на Площадь Павших борцов с высоты.

Александр Невский в плену ям Дорога всего в пятидесяти метрах от «нулевого километра» могла бы стать декорацией для документального фильма о послевоенном городе. Глубокие лужи, по которыми прячутся ямы, стершаяся разметка, — такой печальный пейзаж открывается взору туристов, которые подходят к окну в гостинице «Волгоград».