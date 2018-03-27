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Администрация Волгограда начала искать ямы на дорогах города
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Администрация Волгограда начала искать ямы на дорогах города 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Чиновники департамента городского хозяйства, вместе с подрядчиками начали осматривать улицы и дороги во всех районах Волгограда, чтобы найти на них ямы, выбоины, промоины и какие-то другие дефекты.
— На некоторых участках дефекты дорожного полотна оперативно устраняют ответственные за содержание дорог в Волгограде МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района», — сообщает в своем пресс-релизе администрация Волгограда. — Стоимость этих работ будет впоследствии взыскана в рамках гарантийных обязательств с подрядной организации.
Жители отмечают, что с дорог и улиц Волгограда после оттепелей стаял и асфальт, превратив даже самый центр города в место для экстремального вождения. Но, согласно данным администрации Волгограда, магистрали, восстановленные в 2015–2017 годах, переносят зимний период без каких-либо серьезных изъянов. Общий процент недочетов, выявленных после холодов, составляет не более 0,1%.
— Обследование обновленного ранее дорожного полотна проводится дважды в год. Сейчас на гарантийном контроле состоит 101 объект улично-дорожной сети, — приводит мэрия слова начальника отдела МУ «Комдорстрой» Константина Шишкина. — Особое внимание в ходе обследования уделяется местам стыков с примыкающими дорогами, колодцами и ливневыми решетками. После окончания гарантийных работ комиссия вновь выезжает на объект с проверкой исполнения предписания. Подобный подход, как показывают проверки, полностью себя оправдывает.
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