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В «Ядрово» зафиксировано превышение допустимой нормы выброса газа
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В «Ядрово» зафиксировано превышение допустимой нормы выброса газа 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Зампред губернатора Подмосковья Александр Чупраков заявил, что на полигоне «Ядрово» было зафиксировано превышение предельно допустимой нормы выброса газа в 7 раз. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Станция экомониторинга зафиксировала превышение нормы в 7 раз, 0,21 мг/м3 при норме 0,03", — сказал Чупраков.
Ранее сообщалось, что Чупраков провел заседание межведомственного штаба по ситуации на полигоне ТБО «Ядрово».
22 марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что шестьдесят человек обратились к врачам из-за запаха с «Ядрово».
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