Уроки в школах Волоколамского района будут переносить при превышении ПДК вредных веществ

В школах Волоколамского района Подмосковья могут перенести уроки после поступления информации о превышении предельно допустимых концентраций сероводорода в воздухе, сообщил в субботу заместитель председателя правительства региона, специальный представитель губернатора Московской области в Волоколамском районе по вопросам экологии Александр Чупраков

«В 7 утра поступает информация со станции экомониторинга, со станции мониторинга воздуха. В том случае, если есть превышение (предельно допустимых концентраций сероводорода — ред.), то информация сразу поступает в школу. Если такое есть, то занятия переносятся на более поздний период», — сказал Чупраков.

Он отметил, что информацию системы оповещения о превышении вредных веществ в воздухе можно получить через мессенджеры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.

На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.