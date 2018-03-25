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Подмосковные власти рассказали о ситуации на полигоне «Ядрово»
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Подмосковные власти рассказали о ситуации на полигоне «Ядрово» 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Превышений ПДК на полигоне «Ядрово» не было, сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья со ссылкой на зампреда правительства области Александра Чупракова.
Ранее в воскресенье Чупраков на оперативном совещании с инициативной группой сообщил, что на полигоне было зафиксировано превышение предельно допустимой нормы выброса газа в семь раз.
"Что касается полигона: превышений не было. На полигоне при норме в 10 миллиграмм на метр кубический ПДК, ночью было зафиксировано 0,15 ПДК. В жилой зоне: при среднесуточной норме в 0,008 миллиграмм на метр кубический", — отметил Чупраков.
По его словам, ночью было зафиксировано кратковременное превышение, в результате выброса газа. «Но это превышение было кратковременным и при нем только начинает ощущаться запах. Мы оперативно приняли меры по тампонированию разрыва. Среднесуточного превышения не было», — добавил он.
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