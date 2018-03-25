Подмосковные власти рассказали о ситуации на полигоне «Ядрово»

МОСКВА , 25 мар — РИА Новости . Превышений ПДК на полигоне «Ядрово» не было, сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья со ссылкой на зампреда правительства области Александра Чупракова.

Ранее в воскресенье Чупраков на оперативном совещании с инициативной группой сообщил, что на полигоне было зафиксировано превышение предельно допустимой нормы выброса газа в семь раз.

"Что касается полигона: превышений не было. На полигоне при норме в 10 миллиграмм на метр кубический ПДК, ночью было зафиксировано 0,15 ПДК. В жилой зоне: при среднесуточной норме в 0,008 миллиграмм на метр кубический", — отметил Чупраков.

По его словам, ночью было зафиксировано кратковременное превышение, в результате выброса газа. «Но это превышение было кратковременным и при нем только начинает ощущаться запах. Мы оперативно приняли меры по тампонированию разрыва. Среднесуточного превышения не было», — добавил он.