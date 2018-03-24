Учимся экономить деньги

Не для ково не секрет, что деньги любят счет. Нужно уметь считать деньги и с умом их тратить. В данной статье, мы расскажем как правильно распоряжаться своими доходами.

1. Вести систему учета финансов.

Даже самый маленький бюджет стоит вести и уделять ему время. Многие из нас ошибочно считают, что знают сколько и куда тратим. Первым делом постарайтесь сделать удобную для вас систему учета. Самое главное учет вести честно и систематически. Так что бы погрешность в суммах не была больше чем 1-2%.

2. Расходы должны быть оптимизированы.

— Когда система учета будет налажена, поставьте себе цели и посмотрите, где можно оптимизировать расходы. Так же четко ставьте цели перед собой и не откланяйтесь от них, будь то машина, квартира, отдых на море, если вы понимаете, что откладывать нужно больше пересмотрите свой бюджет, и урежьте какие то строки расходов.

Вести свои расходы в наши дни вам помогут разные приложения для гаджетов. Там вы сможете разбить расходы на подгруппы (еда, одежда, жкх и т.д.), так же приложение будет автоматически вести все расчеты.

Как это делать?

— выделите для себя самые важные расходы, которые занимают большую часть бюджета. Если вы заметили, что какая то из категорий имеет большой процент, но не является глобальной берите ее в самом начале. Так же поступите с категориями которые для вас важны, постарайтесь так же их оптимизировать. Одна из важных категорий в наши дня является транспорт, так вот проведите статистику, как вам будет выгоднее, машина, трамвай, автобус. А самый идеальный и полезный вариант ходить пешком если вам позволяет время и здоровье. Или, если позволяет расстояние, и вовсе начать ходить на работу пешком.

Нельзя резко начинать экономить, делайте это постепенно. Резкость не друг экономии. Сократите сначала одну строчку, потом две и т.д. При мягком сокращении мал риск того, что вы сорветесь и начнете тратить свои финансы в обычном режиме. Заставьте свой мозг экономить на уровне подсознания, сделайте из этого привычку.

3. Планируйте и следуйте плану.

— Когда вы свыклись с оптимизацией то можно приступать к планированию. Это значит, что нужно поставить лимит на каждую из категорий и придерживаться его. Планировать можно по разному, в сумме, в сроках или проставить коэффициенты. Вы можете сделать недельный план или месячный здесь, как вам удобнее.

Не стоит делать сразу годовою план. На год, два или три вы можете проставить цели, но это намного сложнее.