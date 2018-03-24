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Китайский дипломат призвал к решению вопроса голода путем содействия развитию
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Китайский дипломат призвал к решению вопроса голода путем содействия развитию 

ИА Синьхуа 1 час назад
ООН, 24 марта /Синьхуа/ — Выступая в пятницу на открытом заседании Совета Безопасности /СБ/ ООН по вопросам конфликтов и голода, заместитель постоянного представителя КНР при ООН У Хайтао призвал к решению проблемы голода и прекращению конфликтов путем содействия развитию.
По его словам, с некоторых пор ряд стран и районов Африки и Западной Азии серьезно страдает из-за засухи и изменения климата, помощь им в решении вопроса голода будет способствовать прекращению конфликтов и войн.
Дипломат подчеркнул, что развитие — это наипервейшая задача и важный шаг по урегулированию различных глобальных проблем. У Хайтао добавил, что структуры ООН должны играть стимулирующую роль, полноценно реализовать Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, рассматривать ликвидацию бедности и голода в качестве первоочередной задачи, увеличить инвестиции в экономический рост развивающихся стран. Следует сформировать глобальную концепцию управления, основывающуюся на принципах совместных консультаций, совместного строительства и разделения выгоды, для содействия здоровому развитию экономической глобализации, надлежащего противодействия изменению климата, оказания развивающимся государствам активной помощи в повышении их способностей по самостоятельному развитию, отметил он.
У Хайтао подчеркнул необходимость интенсифицировать работу по решению острых региональных вопросов, оказать районам конфликтов помощь в скорейшем достижении мира и стабильности. ООН, СБ и международное сообщество должны в соответствии с основной целью и принципами Устава ООН оказать содействие охваченным конфликтами странам в продвижении процесса национального примирения, урегулировать разногласия с помощью диалога, консультаций и других мирных средств, совместно обеспечивать прочный мир и повсеместную безопасность на планете, создавать благоприятную обстановку для общего развития.
Как заявил дипломат, КНР выступает за мирное урегулирование споров путем диалога и консультаций, играет активную и конструктивную роль в политическом решении острых международных и региональных проблем. При этом Китай оказывает другим развивающимся государствам активную помощь в ликвидации нищеты и голода, намерен содействовать созданию сообщества с единой судьбой для всего человечества и внести свой вклад в обеспечение прочного мира и всеобщего процветания на Земле, добавил У Хайтао. —0—
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