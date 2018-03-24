В Шанхае скоро появятся полностью автоматизированные поезда

Шанхай , 24 марта / Синьхуа / — К концу этого месяца в Шанхае будет сдана в пробную эксплуатацию система автоматизированного рельсового транспорта. Об этом сообщила шанхайская компания Shentong Metro Grоup.

Первая в китайском мегаполисе система APM /Automated People Mover, автоматизированная система перевозки пассажиров/ на днях успешно прошла приемку специалистов. Беспилотные поезда будут курсировать по линии Пуцзян городского метрополитена.

Новая линия общей протяженностью 6,7 км связывает улицу Хуэйчжэнь и станцию Шэньду, где возможно сделать пересадку на линию номер восемь. На ней имеются всего шесть станций.

Как сообщается, благодаря использованию малогабаритных составов и интеллектуальной системы регулирования потребления энергии, проект отличается повышенным уровнем энергосбережения.

В настоящее время общая протяженность линий шанхайского метрополитена достигла 666 км. Таким образом, по этому показателю город установил новый мировой рекорд. -0-