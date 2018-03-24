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В Шанхае скоро появятся полностью автоматизированные поезда
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В Шанхае скоро появятся полностью автоматизированные поезда 

ИА Синьхуа 1 час назад
Шанхай, 24 марта /Синьхуа/ — К концу этого месяца в Шанхае будет сдана в пробную эксплуатацию система автоматизированного рельсового транспорта. Об этом сообщила шанхайская компания Shentong Metro Grоup.
Первая в китайском мегаполисе система APM /Automated People Mover, автоматизированная система перевозки пассажиров/ на днях успешно прошла приемку специалистов. Беспилотные поезда будут курсировать по линии Пуцзян городского метрополитена.
Новая линия общей протяженностью 6,7 км связывает улицу Хуэйчжэнь и станцию Шэньду, где возможно сделать пересадку на линию номер восемь. На ней имеются всего шесть станций.
Как сообщается, благодаря использованию малогабаритных составов и интеллектуальной системы регулирования потребления энергии, проект отличается повышенным уровнем энергосбережения.
В настоящее время общая протяженность линий шанхайского метрополитена достигла 666 км. Таким образом, по этому показателю город установил новый мировой рекорд. -0-
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