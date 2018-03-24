Семьи террористов следует депортировать в Газу

Всем ясно, что террор не существует в вакууме, и атмосфера в обществе оказывает влияние на тех, кто решил совершить преступление. Однако нельзя не признать, что в последние годы терроризм был в определенной степени «приватизирован». Организованному террору, хорошо знакомому нам в прошлом, не удается восстановить свои прежние возможности. Но свято место пусто не бывает.

Террористами становятся одиночки, которых никто не направляет и не финансирует. Часть из них вдохновляется видеозаписями в интернете. И почти все террористы-одиночки испытывают какие-либо душевные проблемы личного характера, которые подталкивают их к действию. Теракт, сопряженный с максимальной возможностью быть ликвидированным, кажется им почетным способом уйти из жизни.

Что происходит в голове террориста-одиночки, принимающего решение пойти на этот шаг. Из допросов около 200 террористов, оставшихся живыми, вытекает, что они не рассчитывали на это. Напротив, они хотели умереть. Они знали, что их дом будет разрушен, но своей смертью они рассчитывали обеспечить финансовое благополучие родственников, понимая, что власти автономии выплатят им щедрое вознаграждение, на которое будет построен новый дом. К тому же семья будет пользоваться почетом в обществе.

В этой ситуации Израиль ничего не может сделать. Смертная казнь уж точно не испугает тех, кто сам хочет уйти из жизни. Разрушение домов также не оказывает никакого влияния. Нужны иные методы. Одним из таких методов может быть изгнание семьи террориста в Газу . Такой исход может отпугнуть потенциальных террористов-одиночек.