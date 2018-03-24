«Орловский Лидер» наказали за падеж скота из-за ядохимикатов

Глазуновский районный суд Орловской области вынес решение о возмещении материального ущерба, нанесенного одному из местных фермеров. ООО «Орловский лидер» внесло ядохимикаты с нарушениями норм безопасности, из-за этого в июле 2017 года погибли пять коров и четыре телки.

Животных выгнали на луг около 15 часов. Они паслись на территории Тагинского сельского поселения. Поле, которое обрабатывали, было через дорогу. Минут через 15 позвонил пастух и сообщил, что с коровой что-то случилось: она падает, не встает. Далее аналогичные симптомы проявились у остальных животных. Коровы и телки орали, из носа шла кровь и пена. Прибывший на место ветврач заявил, что это отравление. Вызвали полицию. При осмотре места происшествия обратили внимание на ручей, который протекает вдоль луга. Из него брали воду, чтобы заправлять опрыскиватели ядохимикатами. На берегу лежали мешки, пробки от пластмассовых канистр, в которых находились яды. В нескольких местах была пролита белая жидкость. Никаких табличек об обработке полей и предупреждения населения не было.

ООО «Орловский лидер» отказывалось на протяжении длительного времени возмещать собственнику скота потери, поэтому он был вынужден взять кредит на приобретение коров и обратился в суд за возмещением.

Представитель «Орловского лидера» в ходе заседания заявил, что не доказано, что причиной отравления КРС явились непосредственно те препараты, которые были использованы для обработки полей. Однако, согласно заключению экспертов, животные погибли в результате сильной интоксикации смесями карбамидных инсектицидов, они входит в состав гербицидов, которые вносило ООО «Орловский лидер».

Суд решил взыскать с компании материальный ущерб в размере 628 тысяч рублей.