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Лучший проект благоустройства «Ядрово» выберут с помощью конкурса
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Лучший проект благоустройства «Ядрово» выберут с помощью конкурса 

360tv.ru 51 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Председатель Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов заявил, что все желающие смогут предложить свои варианты благоустройства полигона «Ядрово», когда там закончатся работы по дегазации. Он отметил, что самую лучшую концепцию выберут на конкурсной основе.
Мы объявим конкурс на разработку лучшего проекта благоустройства территории полигона «Ядрово». Уверены, что с июня нужно будет думать, что делать с ней. Как пример, мы развиваем концепцию создания оранжерей, где цветы выращиваются. И хотели бы, чтобы жители приняли в этом активное участие
— Элмурод Расулмухамедов.
В ночь на 21 марта на полигоне «Ядрово» произошел разлом, который привел к выбросу свалочного газа. Спустя несколько часов проблему решили специалисты. В этот же день в больницу Волоколамска обратились десятки школьников. Они жаловались на тошноту и головокружение. Медики не нашли связи между этими симптомами и выбросами на полигоне.
Ситуацию на полигоне на постоянном контроле держит губернатор Московской области Андрей Воробьев. Накануне он снял главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Временно исполняющим обязанности главы района стал Андрей Вихарев, заявивший, что оштрафует компанию, которая обслуживает полигон. Затем он призвал жителей решать проблему мирным путем.
В настоящее время на полигоне «Ядрово» идут работы по дегазации. До конца выходных 4,5 гектара свалки должны засыпать грунтом. За мусоровозами ежедневно следит передвижная станция видеофиксации. Полное окончание работ запланировано на 15 июня.
По словам Юджина Тиммерманса, который представляет компанию Multriwell, курирующую проект дегазации и рекультивации «Ядрово», подробно объяснил, что будет сделано на полигоне.
24 марта жители Волоколамского района устроили пикет, на который решил приехать и оппозиционный политик Алексей Навальный. Он немного посидел в машине, но так и не вышел к людям.
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