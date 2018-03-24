Лучший проект благоустройства «Ядрово» выберут с помощью конкурса

Председатель Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов заявил, что все желающие смогут предложить свои варианты благоустройства полигона «Ядрово», когда там закончатся работы по дегазации. Он отметил, что самую лучшую концепцию выберут на конкурсной основе.

Мы объявим конкурс на разработку лучшего проекта благоустройства территории полигона «Ядрово». Уверены, что с июня нужно будет думать, что делать с ней. Как пример, мы развиваем концепцию создания оранжерей, где цветы выращиваются. И хотели бы, чтобы жители приняли в этом активное участие

— Элмурод Расулмухамедов.

В ночь на 21 марта на полигоне «Ядрово» произошел разлом, который привел к выбросу свалочного газа. Спустя несколько часов проблему решили специалисты. В этот же день в больницу Волоколамска обратились десятки школьников. Они жаловались на тошноту и головокружение. Медики не нашли связи между этими симптомами и выбросами на полигоне.

В настоящее время на полигоне «Ядрово» идут работы по дегазации. До конца выходных 4,5 гектара свалки должны засыпать грунтом. За мусоровозами ежедневно следит передвижная станция видеофиксации. Полное окончание работ запланировано на 15 июня.

По словам Юджина Тиммерманса, который представляет компанию Multriwell, курирующую проект дегазации и рекультивации «Ядрово», подробно объяснил, что будет сделано на полигоне.