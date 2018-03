Посольство в Лондоне удивилось статье Times о богатых россиянах

В публикации говорится, что британские власти пересматривают основания, на которых россиянам в последнее время выдавались так называемые визы инвестора. Как пояснила изданию премьер-министр Тереза Мэй министерство внутренних дел проверит всех граждан России с подобными долгосрочными визами на предмет обоснованности получения вида на жительство.

Targeting all dirty money or just people of a particular nationality? The former is welcome though long overdue, the latter went out of fashion in 1945. pic.twitter.com/TArxTcVbFT

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 28 марта 2018 г.

​"Так преследуются грязные деньги или же люди определенной национальности? Первое — всячески приветствуется, второе — вышло из моды в 1945 году", — прокомментировали дипломаты.

Отношения Москвы и Лондона резко ухудшились после того, как в британском Солсбери 4 марта отравили британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британская сторона утверждает, что к преступлению причастна Россия, в Кремле это категорически отрицают.

Несмотря на отсутствие доказательств, уже через несколько дней Лондон заморозил все двусторонние контакты на высшем уровне с Москвой и выслал 23 российских дипломата. Эти меры были встречены зеркальным ответом России.