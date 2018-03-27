Посольство РФ: позитивный капитал отношений между Австралией и Россией поставлен под удар

"Вызывает сожаление, что в силу пресловутой англосаксонской и евроатлантической солидарности оказался поставленным под удар весь тот сравнительно небольшой, но весомый позитивный капитал в наших взаимоотношениях, который совместными усилиями удалось создать за последние два года, — говорится в распространенном во вторник пресс-релизе посольства РФ в Австралии. — Удивляет то, с какой легкостью союзники Великобритании слепо следуют за ней вопреки нормам цивилизованного двустороннего диалога и международного общения, в ущерб здравому смыслу".

"Ни у российской стороны, о покушении на граждан которой идет речь, ни у других государств нет объективных исчерпывающих данных о «деле Скрипалей», — отмечается в документе.

"Сам отказ от того, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося, говорит о нацеленности британской стороны на заранее известный только ей результат, достижению которого объективное расследование может лишь помешать, — отметили в диппредставительстве. — Категорически неприемлемо выставление России в виде угрозы международному миру, огульное и бездоказательное приписывание нашей внешней политике некоего «безрассудства и безответственности».

Кроме того, подчеркнули в российской дипмиссии, сейчас как никогда необходимо «обеспечить верховенство международного права, максимальное задействование разработанных на протяжении десятилетий и оправдавших свою эффективность механизмов в сфере нераспространения. К сожалению, все, что мы видим, представляет собой движение в прямо противоположном направлении».

Решение Канберры

Ранее во вторник премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл и глава МИД Джули Бишоп в совместном заявлении сообщили о решении выслать из страны двух российских дипломатов. «Австралия сохраняет приверженность совместным действиям с союзниками и партнерами для сдерживания России в тех случаях, когда ее действия угрожают международной безопасности», — говорится в заявлении. В документе также уточняется, что «два официальных представителя должны покинуть Австралию в течение ближайших семи дней».

Выступая затем на пресс-конференции, Тёрнбулл сообщил, что ожидает ответного решения России. «Мы тщательно взвесили наш ответ, который следует рассматривать в контексте решений о высылке российских дипломатов, принятых большим числом стран, — подчеркнул он. — Мы ожидаем, что они (Россия — прим. ТАСС) вышлют несколько наших дипломатов, они это сделают».