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Почти 160 стран не принимают на веру слова Мэй — посольство РФ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Почти 160 стран не принимают на веру слова Мэй — посольство РФ 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В посольстве России в Лондоне считают, что премьеру Великобритании Терезе Мэй «придется представить все доказательства».
Большинство стран в мире не принимают на веру утверждения властей Великобритании о причастности России к инциденту с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря российского посольства в Лондоне.
В дипломатическом представительстве РФ уверены, что главе кабинета министров Великобритании Терезе Мэй, несмотря на ее убежденность в причастности Кремля к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля, «придется представить все доказательства России, международному сообществу и британской общественности».
«Таково мнение почти 160 стран, которые не являются членами западного блока. Очевидно, что никто в остальном мире не примет британских слов на веру», — заявили в посольстве РФ.
Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.
В США 26 марта заявили о высылке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. Кроме того, к подобным мерам присоединились еще 19 стран. Такие меры были приняты на фоне отравления Сергея Скрипаля.
Во вторник 27 марта глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя высылку российских дипломатов, заявил, что «напрашивающийся вывод заключается в том», в современном мире, в современной Европе остается очень мало самостоятельных государств.
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