Почти 160 стран не принимают на веру слова Мэй — посольство РФ

Большинство стран в мире не принимают на веру утверждения властей Великобритании о причастности России к инциденту с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря российского посольства в Лондоне.

В дипломатическом представительстве РФ уверены, что главе кабинета министров Великобритании Терезе Мэй, несмотря на ее убежденность в причастности Кремля к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля, «придется представить все доказательства России, международному сообществу и британской общественности».

«Таково мнение почти 160 стран, которые не являются членами западного блока. Очевидно, что никто в остальном мире не примет британских слов на веру», — заявили в посольстве РФ.

Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву . В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.

США 26 марта заявили о высылке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. Кроме того, к подобным мерам присоединились еще 19 стран. Такие меры были приняты на фоне отравления Сергея Скрипаля.