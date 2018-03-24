Британские рабочие могут больше не бояться роботов

В ближайшие десять лет из-за роботов в Британии сократится 3,6 миллиона рабочих мест. Половина потерь придется на пять групп профессий. Больше всего опасность угрожает продавцам-консультантам и кассирам в магазинах: к 2030 году каждый пятый из них (19,5%) лишится работы. Чуть меньше повезет административному персоналу (секретарям, сидящим в офисных приемных, операторам ввода данных и другим подобным работникам) — в зоне риска 11% из них.

Роботы и искусственный интеллект могут заменить также торговых представителей, административных работников в финансовой сфере (специалистов по кредитному контролю, бухгалтеров, менеджеров по расчету зарплаты, банковских клерков и прочих) и складских работников, выполняющих самые простые операции (упаковщиков, кладовщиков, грузчиков и других). В этих трех группах число рабочих мест сократится на 9%, 7% и 6,6% соответственно.

«Потенциальные потери рабочих мест — это вызов для общества, однако история показывает, что сто лет назад города подвергались точно такому же риску из-за автоматизации и глобализации. Несмотря на это, большинство из них справились с этим и число вакансий стало расти», — говорится в отчете.

На самом деле, в 52 городах в Англии теперь больше рабочих мест, чем в 1911 году, а в 27 городах число работающих выросло вдвое. В небольшом промышленном городе Слау на юго-востоке Англии за последние девять лет число рабочих мест выросло в 9 раз, в Лондоне — на 51%.

По данным Национального фонда науки, технологий и искусств (NESTA), к 2030 году половина вакансий в Великобритании придется на сферы, которые финансирует государство, такие как здравоохранение и социальное обеспечение. Оставшуюся половину работ в частном секторе почти поровну поделят между собой мало— и высококвалифицированные специалисты: на их долю придется 26% и 24% вакансий соответственно.

Сейчас специалисты во всех областях должны готовиться к изменениям, считают авторы CitiesOutlook2018. Молодым людям, которые выйдут на рынок труда в 2030 году, понадобится умение постоянно осваивать новые навыки и совершенствовать старые.

К такому же выводу ранее пришли авторы другого отчета — подготовленного Всемирным экономическим форумом. В рамках исследования они проанализировали 50 миллионов онлайн-вакансий в США : оказалось, что хотя автоматизация и использование искусственного интеллекта уже к 2026 году сократят число рабочих мест на 1,1 миллиона, вместо этого будет создано 11 миллионов новых вакансий. Главные навыки, которые необходимо развивать по мнению исследователей — это умение решать сложные проблемы, критическое мышление и креативность. Обучение в течение всей жизни должно стать привычкой.

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