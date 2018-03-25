Ещё
Мэрию Екатеринбурга покинул популярный чиновник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэрию Екатеринбурга покинул популярный чиновник 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Председатель Комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов уволился по собственному желанию. О том, что последним днем в должности стал вторник, 20 марта, «АиФ-Урал» сообщил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.
Официально будущее место работы Егора Свалова не раскрывается, однако как сообщает «ЕАН», чиновника ждут в министерстве ЖКХ Свердловской области. Там он будет курировать ход экологической реформы региона. Речь идет о принципиально новой схеме вывоза мусора, которую организуют три региональных оператора. Одни из них — ЕМУП «Спецавтобаза» — уже работает на третьей части территории региона.
Известно также, что увольнение Свалова с переходом на новую ступень карьеры было делом времени. В случае, если назначение в свердловское министерство состоится, он станет очередным чиновником мэрии Екатеринбурга в структуре областной власти. Три наиболее ярких представителя городской власти — Владимир Тунгусов, Александр Высокинский и Михаил Волков — заняли высокие посты в свердловском истеблишменте. Сам Свалов отличался способностью хорошо контактировать с прессой и был весьма популярным спикером.
АиФ Урал: последние новости
В Екатеринбурге коммунальщики бросили пенсионеров на произвол судьбы Глава Ирбита построил административный барьер от навязчивых горожан Как изменится движение общественного транспорта на время сноса телебашни
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС США нанесли удар по Ливии193
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель338
Мафия глухонемых захватила Москву24
«Заперся в комнате, не мог спать»: Марков признался в домогательствах56
СМИ узнали о планах РФ в КНДР174
Видео
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
01:19
Украина объяснила «принесение флота в жертву» в Крыму
Армия
04:15
Охота на Волков: Они убили Михаила Круга
Общество Статьи
05:38
«Тон Лондона является без надобности злобным»
В мире Статьи
03:34
В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу
Оружие Армия
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
«Путин стал госсекретарем США»
США В мире
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение