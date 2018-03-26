Краснодару вернули зеленую зону в Юбилейном микрорайоне 

Жители микрорайона обратились к губернатору края Вениамину Кондратьеву с просьбой оказать содействие в дальнейшем развитии Рождественского парка. Речь шла о возможном присоединении участка в 6,8 гектаров. Ранее, в 2007 году он был отдан ООО «Атман» под застройку. Судебное решение продолжалось около двух лет, сообщает пресс-служба Краснодарского края.
Сейчас участок окончательно вернули в муниципальную собственность. Вопрос находился на личном контроле главы региона.
«ФедералПресс» напоминает, что власти Краснодара изымут землю для строительства новой дороги в Юбилейном микрорайоне.