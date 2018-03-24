Вихарев смог обеспечить динамику развития в Лосино‑Петровском

Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев обеспечил динамику развития еще в Лосино-Петровском и пользовался поддержкой его жителей, сообщил член комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Двойных.

«Мы с Андреем Геннадьевичем работали еще в Московской областной думе, когда он возглавлял комитет по транспорту, где он себя проявил как хороший организатор и руководитель. Сначала он был направлен в Лосино-Петровский , территория была достаточно сложная в развитии, можно сказать, даже отстающая и депрессивная. Три с небольшим года работает уже, (работа — ред.) вызывает уважение — во-первых, появились точки роста, динамика, он (муниципалитет — ред.) стал одним из лидеров по благоустройству, по программе капитального ремонта, ремонта дворов», — сказал Двойных.

По мнению Двойных, очевидно, что Вихарев пользовался большой поддержкой у жителей, потому что мало кто смог создать такую динамику перемен в Подмосковье, как в Лосино-Петровском.

Депутат добавил, что изначально мало кто ожидал, что при малых земельных ресурсах, отсутствии крупных предприятий можно так серьезно и динамично начать развивать территорию, и это характеризует руководителя по-новому.

«Не надо быть большим экспертом: можно просто посмотреть, как городской округ Лосино-Петровский выглядел 3-4 года назад и как он выглядит сейчас. И если говорить про конкуренцию муниципалитетов внутри Московской области, она очевидно есть, есть система рейтингов, есть система оценки эффективности руководителей. Лосино-Петровский стал одной из самых сильных территорий под руководством Андрея Геннадьевича», — заключил Двойных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 23 марта отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова . Исполняющим обязанности главы стал Андрей Вихарев, который ранее занимал пост главы городского округа Лосино-Петровский.

Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.

На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.