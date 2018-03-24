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Брынцалов уверен, что Вихарев сделал Лосино‑Петровский муниципалитетом‑лидером Подмосковья
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Брынцалов уверен, что Вихарев сделал Лосино‑Петровский муниципалитетом‑лидером Подмосковья 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев проявил себя как надежный специалист, а во время руководства Лосино-Петровским он сделал его муниципалитетом-лидером, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он отметил, что знает Вихарева в течение восьми лет, и за это время он проявил себя как надежный человек и хороший специалист, работая депутатом Московской областной думы, затем председателем комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи, информатизации.
«Он показал себя хорошим профессионалом, затем перешел на работу главой города Лосино-Петровский, где также из ситуации, которая была для этого города очень нехорошая, можно сказать, город занимал последние места по социально-экономическим показателям Московской области. Он вывел его в лидеры и долго работал над тем, чтобы сделать город удобным для граждан, которые там проживают, занимался благоустройством, решением вопросов жилищно-коммунального хозяйства, социальной политикой», — сказал Брынцалов.
По словам председателя Мособлдумы, последние выборы показали, что доверие к президенту в Лосино-Петровском было самое высокое по Московской области.
«Это показатель работы и профессионализма этого человека. Поэтому я его знаю как надежного человека и думаю, он не подведет на новом посту», — заключил Брынцалов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 23 марта отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Исполняющим обязанности главы стал Андрей Вихарев, который ранее занимал пост главы городского округа Лосино-Петровский.
Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.
На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.
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